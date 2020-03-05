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Posted 5 марта 2020, 07:27

Published 5 марта 2020, 07:27

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

На даче в Таганроге в результате пожара пострадал человек

5 марта 2020, 07:27
В результате пожара в одном из частных домов в СНТ «Дачное-1» в Таганроге пострадал один человек, передает региональное ГУ МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 4 марта в доме на 1-й аллее. Сообщение о пожаре поступило около 1.30 мск. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров.

На тушение пожара были направлены 12 человек и четыре единицы техники. Чтобы погасить пламя, потребовалось около 20 минут. В результате происшествия пострадал 41-летний мужчина, которого с травмами доставили в больницу. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования.

Напомним, что ранее в Азове 80 жильцов жилой многоэтажки эвакуировали из-за пожара.

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