На даче в Таганроге в результате пожара пострадал человек

Posted 5 марта 2020, 07:27
Published 5 марта 2020, 07:27
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
Инцидент произошел в ночь на 4 марта в доме на 1-й аллее. Сообщение о пожаре поступило около 1.30 мск. Огонь распространился на площади 35 квадратных метров.
На тушение пожара были направлены 12 человек и четыре единицы техники. Чтобы погасить пламя, потребовалось около 20 минут. В результате происшествия пострадал 41-летний мужчина, которого с травмами доставили в больницу. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования.