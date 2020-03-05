На даче в Таганроге в результате пожара пострадал человек

На тушение пожара были направлены 12 человек и четыре единицы техники. Чтобы погасить пламя, потребовалось около 20 минут. В результате происшествия пострадал 41-летний мужчина, которого с травмами доставили в больницу. По предварительным данным, пожар начался из-за нарушения правил безопасности при использовании газового оборудования.