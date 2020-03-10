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Posted 10 марта 2020, 03:14

Published 10 марта 2020, 03:14

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Массовая драка футбольных фанатов в Ростове попала на видео

10 марта 2020, 03:14
Футбольные болельщики устроили драку после матча между командами «Ростов» и ЦСКА, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился в понедельник на проспекте Соколова, где произошла массовая драка. В потасовке участвовали более 10 человек.

К публикации добавлено видео, на котором показана драка. Фанаты продолжали избивать тех, кто уже упал и не мог больше драться.

Никто в конфликт вмешиваться не стал, очевидцы наблюдали со стороны. Пользователи в комментариях назвали фанатов быдлом.

Матч состоялся на стадионе «Ростов-Арена» и завершился со счетом 3:2 в пользу ростовчан. Он прошел в рамках чемпионата России.

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