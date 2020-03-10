Массовая драка футбольных фанатов в Ростове попала на видео

Posted 10 марта 2020, 03:14
Published 10 марта 2020, 03:14
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Инцидент случился в понедельник на проспекте Соколова, где произошла массовая драка. В потасовке участвовали более 10 человек.
К публикации добавлено видео, на котором показана драка. Фанаты продолжали избивать тех, кто уже упал и не мог больше драться.
Никто в конфликт вмешиваться не стал, очевидцы наблюдали со стороны. Пользователи в комментариях назвали фанатов быдлом.
Матч состоялся на стадионе «Ростов-Арена» и завершился со счетом 3:2 в пользу ростовчан. Он прошел в рамках чемпионата России.