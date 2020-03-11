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Posted 11 марта 2020, 12:59

Published 11 марта 2020, 12:59

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Экипаж ДПС помог ростовчанке, застрявшей в пробке во время родов

11 марта 2020, 12:59
В Ростове-на-Дону сотрудники полиции помогли беременной девушке в машине, которая начала рожать, сообщили в региональном УМВД.

Утром в среду жительница Аксая почувствовала себя плохо и у нее начались схватки. Супруг повез ее на машине в больницу, но попал в пробку.

Девушке становилось все хуже, ее муж понимал, что они могут не успеть, поэтому обратился к сотрудникам ДПС. Полицейские на служебной машине включили спецсигналы и сопроводили пару в роддом.

«Удалось предотвратить угрозу появления малыша в небезопасных условиях, без квалифицированной медицинской помощи. Супруг девушки пообещал пригласить сотрудников на выписку ребенка», — заявили в управлении.

#Общество#Новости
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