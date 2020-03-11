Экипаж ДПС помог ростовчанке, застрявшей в пробке во время родов

Posted 11 марта 2020, 12:59
Published 11 марта 2020, 12:59
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Утром в среду жительница Аксая почувствовала себя плохо и у нее начались схватки. Супруг повез ее на машине в больницу, но попал в пробку.
Девушке становилось все хуже, ее муж понимал, что они могут не успеть, поэтому обратился к сотрудникам ДПС. Полицейские на служебной машине включили спецсигналы и сопроводили пару в роддом.
«Удалось предотвратить угрозу появления малыша в небезопасных условиях, без квалифицированной медицинской помощи. Супруг девушки пообещал пригласить сотрудников на выписку ребенка», — заявили в управлении.