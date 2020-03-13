Магазинам в Ростове пригрозили закрытием из-за коронавируса

Posted 13 марта 2020, 09:22
Published 13 марта 2020, 09:22
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В соседнем Краснодарском крае выявили случай заболевания коронавирусом. Из-за это предприятия потребительской сферы усилят профилактику.
«Несоблюдение требований грозит приостановкой работы на срок до трех месяцев. Никто не хочет жестких мер, но допускать инфекцию в Ростове нельзя», — заявили в мэрии.
По словам главы управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константина Тихонова, владельцам компаний предложили соблюдать правила, даже если это грозит убытками. Он добавил, что в городе могут пройти специальные обучающие семинары.
В мэрии в пятницу состоится заседание штаба по предупреждению появления короновируса в городе.