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Posted 13 марта 2020, 09:22

Published 13 марта 2020, 09:22

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Магазинам в Ростове пригрозили закрытием из-за коронавируса

13 марта 2020, 09:22
В Ростове-на-Дону могут быть закрыты компании, которые не соблюдают профилактику коронавируса, сообщили в городской администрации.

В соседнем Краснодарском крае выявили случай заболевания коронавирусом. Из-за это предприятия потребительской сферы усилят профилактику.

«Несоблюдение требований грозит приостановкой работы на срок до трех месяцев. Никто не хочет жестких мер, но допускать инфекцию в Ростове нельзя», — заявили в мэрии.

По словам главы управления торговли и бытового обслуживания города Ростова-на-Дону Константина Тихонова, владельцам компаний предложили соблюдать правила, даже если это грозит убытками. Он добавил, что в городе могут пройти специальные обучающие семинары.

В мэрии в пятницу состоится заседание штаба по предупреждению появления короновируса в городе.

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