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Новый стадион уровня РПЛ планируют построить в Ростове

14 марта 2020, 10:34
Фото: vk.com/chaykafc
Новый стадион уровня Российской Премьер-лиги планируют построить в Ростове-на-Дону, сообщил главный тренер ФК «Чайка» Магомед Адиев.

Как рассказал Адиев в интервью порталу sportbox.ru, на стадионе футболисты «Чайки» будут принимать соперников по РПЛ. Ориентировочно новый стадион вместимостью в 15-20 тысяч зрителей будет расположен в районе аэропорта. В настоящее время руководство клуба разрабатывает проектно-сметную документацию строительства объекта

Сейчас стадион команды в селе Песчанокопском вмещает всего три тысячи зрителей, а для РПЛ необходима арена вместимостью не менее 10 тысяч болельщиков.

Напомним, между ФК «Чайка» и ФК «Ростов» возникли разногласия по поводу стадиона «Ростов-Арена», на котором планировала проводить матчи команда из Песчанокопского. В итоге ФК «Чайка» отказался от ростовского стадиона.

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