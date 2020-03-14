Новый стадион уровня РПЛ планируют построить в Ростове

Как рассказал Адиев в интервью порталу sportbox.ru, на стадионе футболисты «Чайки» будут принимать соперников по РПЛ. Ориентировочно новый стадион вместимостью в 15-20 тысяч зрителей будет расположен в районе аэропорта. В настоящее время руководство клуба разрабатывает проектно-сметную документацию строительства объекта
Сейчас стадион команды в селе Песчанокопском вмещает всего три тысячи зрителей, а для РПЛ необходима арена вместимостью не менее 10 тысяч болельщиков.
Напомним, между ФК «Чайка» и ФК «Ростов» возникли разногласия по поводу стадиона «Ростов-Арена», на котором планировала проводить матчи команда из Песчанокопского. В итоге ФК «Чайка» отказался от ростовского стадиона.