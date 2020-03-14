Около 40 млн руб могут потратить на проект реконструкции ЦГБ в Ростове

Стоимость работ может составить от 25 миллионов до 40 миллионов рублей, но более точная сумма станет известна позднее. Прошлый проект компании «Ростовмединвест», которая намеревалась взять больницу в концессию, уже является устаревшим.
Отмечается, что за это время поменялись требования, которые предъявляют к медицинским организациям. Из-за этого проект надо доработать.
По информации мэрии, проект должен быть готов к концу года. Сами работы начнутся в 2021 году.
Стало известно, что некоторые услуги будут платными.
Ранее начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая предложила увеличивать число платных услуг в больницах.