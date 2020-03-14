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Около 40 млн руб могут потратить на проект реконструкции ЦГБ в Ростове

14 марта 2020, 14:33
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону в апреле на заседании Городской думы решат вопрос о перечислении денег на проект реконструкции Центральной городской больницы, сообщает корреспондент RostovGazeta с совещания департамента здравоохранения.

Стоимость работ может составить от 25 миллионов до 40 миллионов рублей, но более точная сумма станет известна позднее. Прошлый проект компании «Ростовмединвест», которая намеревалась взять больницу в концессию, уже является устаревшим.

Отмечается, что за это время поменялись требования, которые предъявляют к медицинским организациям. Из-за этого проект надо доработать.

По информации мэрии, проект должен быть готов к концу года. Сами работы начнутся в 2021 году.

Стало известно, что некоторые услуги будут платными.

Ранее начальник управления здравоохранения города Надежда Левицкая предложила увеличивать число платных услуг в больницах.

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