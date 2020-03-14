Полиция опровергла изъятие цветов у торговца в Шахтах

«В ряде СМИ появилась информация о том, что в городе Шахты сотрудники полиции составили в отношении гражданина административные протоколы за несанкционированную торговлю и изъяли у него цветы», — говорится в сообщении.
В ведомстве провели проверку и выяснили, что рейды проводили сотрудники административной комиссии мэрии города Шахты. Полицейских привлекали исключительно для охраны общественного порядка. Также проверка показала, что сотрудники полиции не изымали у гражданина цветы.
Представителей СМИ попросили более ответственно подходить к подготовке материалов, затрагивающих деятельность органов внутренних дел, и пользоваться официальными источниками информации.
Ранее корреспондент RostovGazeta попытался разобраться, что происходит с донским рынком цветов и как сделать этот бизнес процветающим.