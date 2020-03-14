rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Схему движения автобусов поменяют в Ростове из-за футбольного матча

14 марта 2020, 15:24
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону в воскресенье изменится схема движения автобусов №76 и 39 из-за запланированного футбольного матча, сообщили в мэрии.

Автобусы перестанут ездить по привычному маршруту возле «Ростов-Арены», где и состоится матч. Автобусы No 39 «Центральный рынок — базы отдыха» и No 76 «Гребной канал — «Рабочий городок» поедут по укороченной схеме.

Отмечается, что в этот день конечной точкой на маршруте станет «Городской пляж». Кроме того, появилась информация, что на маршруте No39 сделают два дополнительных графика.

В этот день состоится футбольный матч между командами «Ростов» и «Локомотив». Команды сыграют в рамках чемпионата России.

В субботу молодежный состав команды «Ростов» проиграл «Локомотиву» со счетом 5:0.

Материалы по теме
Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над ЦСКАПятьдесят шаттлов будут развозить болельщиков с матча ФК «Ростов» и «Локомотив»Молодежка ФК «Ростов» проиграла «Локомотиву» со счетом 5:0
#Новости#Илья Ульянов#Спорт
Подпишитесь
Новое мобилизационное задание получила Ростовская область в октябре
Сегодня, 16:49
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00