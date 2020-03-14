Схему движения автобусов поменяют в Ростове из-за футбольного матча

Автобусы перестанут ездить по привычному маршруту возле «Ростов-Арены», где и состоится матч. Автобусы No 39 «Центральный рынок — базы отдыха» и No 76 «Гребной канал — «Рабочий городок» поедут по укороченной схеме.
Отмечается, что в этот день конечной точкой на маршруте станет «Городской пляж». Кроме того, появилась информация, что на маршруте No39 сделают два дополнительных графика.
В этот день состоится футбольный матч между командами «Ростов» и «Локомотив». Команды сыграют в рамках чемпионата России.