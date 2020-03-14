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Увеличить платные услуги в больницах Ростова хочет начальник здравоохранения

14 марта 2020, 07:50
Фото: RostovGazeta
В городских поликлиниках и больницах Ростова-на-Дону нужно увеличивать число платных услуг, но не в ущерб бесплатным, заявила в субботу во время отчета перед главой города начальник Управления здравоохранения города Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

Отчёт Левицкая начала с платных услуг в медучреждениях. По ее словам, сейчас больше всего «зарабатывает» на платных услугах городская стоматологическая поликлиника. Около 70% доходов учреждения приходится именно на платные услуги. На втором месте по доходам в Ростове-на-Дону находится КДЦ «Здоровье».

В то же время, у БСМП всего 1,1% составляет доход от платных услуг в общем бюджете. Ещё меньше зарабатывает Центральная городская больница. «Ставим задачу увеличить число платных услуг в городских медицинских учреждениях», — сказала Левицкая.

Глава Администрации города Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко согласился с мнением начальника управления здравоохранения насчёт увеличения платных услуг.

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