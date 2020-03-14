Увеличить платные услуги в больницах Ростова хочет начальник здравоохранения

Отчёт Левицкая начала с платных услуг в медучреждениях. По ее словам, сейчас больше всего «зарабатывает» на платных услугах городская стоматологическая поликлиника. Около 70% доходов учреждения приходится именно на платные услуги. На втором месте по доходам в Ростове-на-Дону находится КДЦ «Здоровье».