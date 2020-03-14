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Журналист попросила главу Ростова записать ее к врачу через «Госуслуги»

14 марта 2020, 08:50
Фото: RostovGazeta
Главу Администрации города Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко журналист попросила записаться к гинекологу в поликлинику через сайт «Госуслуги", инцидент произошёл в субботу во время отчета начальника Управления здравоохранения.

«Алексей Валентинович, невозможно записаться к гинекологу в поликлинику №41 в Октябрьском районе», - сказала корреспондент.

По словам журналиста, на весь район работают всего «2,5 гинеколога», чтобы попасть к врачу, «надо пройти квест». «Нужно оказаться возле компьютера в 6:45 во вторник и нажать на кнопку», - добавила она.

В свою очередь, начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая отметила, что в городе существует острый дефицит кадров. Над решением этого вопроса, как заявил Логвиненко, сейчас активно работают власти региона и города.

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#Новости#Тат Гаспарян#Общество
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