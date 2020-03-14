Журналист попросила главу Ростова записать ее к врачу через «Госуслуги»

«Алексей Валентинович, невозможно записаться к гинекологу в поликлинику №41 в Октябрьском районе», - сказала корреспондент.
По словам журналиста, на весь район работают всего «2,5 гинеколога», чтобы попасть к врачу, «надо пройти квест». «Нужно оказаться возле компьютера в 6:45 во вторник и нажать на кнопку», - добавила она.
В свою очередь, начальник Управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая отметила, что в городе существует острый дефицит кадров. Над решением этого вопроса, как заявил Логвиненко, сейчас активно работают власти региона и города.