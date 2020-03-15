В заброшенном доме в Ростове обнаружили труп

Инцидент произошел в субботу, 14 марта. Местные жители позвонили в правоохранительные органы и сообщили, что в заброшенном доме на улице Мечникова находится труп неизвестного мужчины.
На место приехали сотрудники полиции и медики, которые констатировали смерть мужчины. При этом на теле мужчины отсутствуют следы насилия. Однако точно определить, от чего он умер, удастся только после проведения экспертизы.
Издание отмечает, что заброшку на Мечникова облюбовали лица без определенного места жительства. Скорее всего, умерший мужчина был бездомным.
Ранее труп мужчины нашли на границе Ростовской области и Украины. Он находился рядом с пропускным пунктом Донецк. В заброшенном доме тело 52-летнего россиянина пролежало несколько месяцев.