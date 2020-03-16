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Коронавирус стал причиной снижения ставки американской ФРС

16 марта 2020, 14:37
Фото: pixabay.com
Стало известно о решении Комитета по операциям на открытом рынке американской Федеральной резервной системы снизить базовую ставки до 0-0,25 процентов. Это произошло в контексте распространения китайского коронавируса.

В сообщении указывают на то, что пандемия нанесла сильный урон экономике многих стран и конкретно США. Сопряженные с этими проблемами реалии и стали причиной решения американского регулятора. Об этом 16 марта сообщило агентство RNS.

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