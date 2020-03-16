rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Министр ЖКХ Ростовской области покинет свой пост

16 марта 2020, 09:34
Фото: minjkh.donland.ru
майер андрей
Министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер покинет свой пост, пишет Telegram-канал Rostov_com.

Каналу стало известно, что с 17 марта Майер больше не будет занимать должность министра и покинет региональное правительства. «Как и ожидали наши эксперты, министру ЖКХ области Андрею Майеру позволили отметить праздник в должности», — говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу, 13 марта, министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер выступил с отчетом о проделанной работе за прошедшие пять лет. После выступления министра, губернатор Ростовской области Василий Голубев «запустил» голосование. Работу Министерства жилищно-коммунального хозяйства оценили около 400 участников.

«Вот видите оценка, это оценка отрасли, специалистов. Это верно, мы недотягиваем до 3,5, до „четверки“ — тем более. Есть категория проблем, которые высказывает нам население. Нужно искать новые решения и жизнь менять», — сказал губернатор.

Кроме того, Василий Голубев назвал некачественной работу министерства ЖКХ из-за неиспользованных федеральных денег в размере 220 миллионов рублей.

Материалы по теме
Василий Голубев недоволен министром ЖКХ за неосвоенные 200 млн рублейРаботу Министерства ЖКХ Ростовской области специалисты оценили на «тройку»
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00