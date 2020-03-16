Министр ЖКХ Ростовской области покинет свой пост

Каналу стало известно, что с 17 марта Майер больше не будет занимать должность министра и покинет региональное правительства. «Как и ожидали наши эксперты, министру ЖКХ области Андрею Майеру позволили отметить праздник в должности», — говорится в сообщении.
Напомним, что в пятницу, 13 марта, министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер выступил с отчетом о проделанной работе за прошедшие пять лет. После выступления министра, губернатор Ростовской области Василий Голубев «запустил» голосование. Работу Министерства жилищно-коммунального хозяйства оценили около 400 участников.
«Вот видите оценка, это оценка отрасли, специалистов. Это верно, мы недотягиваем до 3,5, до „четверки“ — тем более. Есть категория проблем, которые высказывает нам население. Нужно искать новые решения и жизнь менять», — сказал губернатор.
Кроме того, Василий Голубев назвал некачественной работу министерства ЖКХ из-за неиспользованных федеральных денег в размере 220 миллионов рублей.