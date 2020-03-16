Министр ЖКХ Ростовской области покинет свой пост

«Вот видите оценка, это оценка отрасли, специалистов. Это верно, мы недотягиваем до 3,5, до „четверки“ — тем более. Есть категория проблем, которые высказывает нам население. Нужно искать новые решения и жизнь менять», — сказал губернатор.