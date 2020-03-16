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Стали известны подробности отмены массовых мероприятий в Ростовской области

16 марта 2020, 16:51
Фото: donland.ru
В Ростовской области из-за коронавирусной инфекции был установлен запрет на массовые мероприятия, проинформировали в правительстве региона.

Стали известны подробности распоряжения, которое в понедельник подписал глава области Василий Голубев. Эти ограничения помогут не допустить распространения инфекции.

В области теперь действует режим повышенной готовности. Запрещено проводить проведение детские, спортивные, культурные мероприятия, если число участников превысит 500 человек.

Губернатор заявил, что сейчас проводится комплекс противоэпидемиологических мер. Кроме того, некоторые учебные заведения перешли на дистанционное обучение.

Сейчас в области нет подтвержденных случаев заболевания.

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