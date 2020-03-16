В Ростовской области не будут закрывать храмы из-за коронавируса

Эту информацию Петровский рассказал радио «ФМ-на Дону». По его словам, открытыми остаются донские христианские церкви, мечети, синагоги.
Также стало известно, что для церковных таинств одноразовую посуду применять не будут. В религиозных учреждениях сейчас причащают из единой чаши.
На следующей неделе в Ростове состоится годовое епархиальное собрание. На встрече будет принято решение о дальнейшем проведении богослужений.
Напомним, что из-за распространения коронавируса несколько вузов в Ростове перешли на онлайн-обучение. В регионе были отменены массовые мероприятия.