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В Ростовской области не будут закрывать храмы из-за коронавируса

16 марта 2020, 18:01
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области не идет речи о закрытии храмов в рамках профилактики коронавируса, сообщил пресс-секретарь Ростовской епархии Игорь Петровский.

Эту информацию Петровский рассказал радио «ФМ-на Дону». По его словам, открытыми остаются донские христианские церкви, мечети, синагоги.

Также стало известно, что для церковных таинств одноразовую посуду применять не будут. В религиозных учреждениях сейчас причащают из единой чаши.

На следующей неделе в Ростове состоится годовое епархиальное собрание. На встрече будет принято решение о дальнейшем проведении богослужений.

Напомним, что из-за распространения коронавируса несколько вузов в Ростове перешли на онлайн-обучение. В регионе были отменены массовые мероприятия.

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