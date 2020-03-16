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В Таганроге отправили в СИЗО депутата за организацию подпольного казино

16 марта 2020, 17:03
Фото: https://pixabay.com
В Таганроге арестовали депутата, который вместе со знакомой открыл казино, сообщили в УСКР по Ростовской области.

С 2018 по 2020 годы 40-летняя женщина арендовала в городе помещение. Здесь она установила специальное оборудование и проводила азартные игры.

Владелицу казино задержали и провели обыски, в рамках которых нашли компьютеры, деньги и телефоны. Сейчас она находится под домашним арестом.

«Выяснилось, что фигурантка открыла казино вместе с депутатом городской думы. Его заключили под стражу и предъявили ему обвинение», — заявили в управлении.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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