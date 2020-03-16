В Таганроге отправили в СИЗО депутата за организацию подпольного казино

С 2018 по 2020 годы 40-летняя женщина арендовала в городе помещение. Здесь она установила специальное оборудование и проводила азартные игры.
Владелицу казино задержали и провели обыски, в рамках которых нашли компьютеры, деньги и телефоны. Сейчас она находится под домашним арестом.
«Выяснилось, что фигурантка открыла казино вместе с депутатом городской думы. Его заключили под стражу и предъявили ему обвинение», — заявили в управлении.
В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.