Более 730 млн руб потратили на развитие цифровых технологий в Ростовской области

Основная часть денег поступила из областного бюджета, остальную часть добавил федеральный центр. Эта программа позволит внедрить цифровые технологии в сфере госуправления, в приоритетных отраслях экономики.
По информации издания РБК, все предусмотрены три подпрограммы. В том числе развитие цифровых технологий и оптимизация качества предоставления госуслуг.
Ранее появилась информация, что в Ростове могут появиться «умные» транспортные системы. Эксперты предложили современные решения, благодаря которым можно снизить число ДТП в регионе, улучшить соблюдение графика движения.