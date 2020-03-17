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Более 730 млн руб потратили на развитие цифровых технологий в Ростовской области

17 марта 2020, 06:55
Фото: pixbay.com
В Ростовской области в минувшем году направили 732 миллиона рублей на реализацию программы «Информационное общество», сообщил глава Минсвязи региона Герман Лопаткин.

Основная часть денег поступила из областного бюджета, остальную часть добавил федеральный центр. Эта программа позволит внедрить цифровые технологии в сфере госуправления, в приоритетных отраслях экономики.

По информации издания РБК, все предусмотрены три подпрограммы. В том числе развитие цифровых технологий и оптимизация качества предоставления госуслуг.

Ранее появилась информация, что в Ростове могут появиться «умные» транспортные системы. Эксперты предложили современные решения, благодаря которым можно снизить число ДТП в регионе, улучшить соблюдение графика движения.

Также стало известно, что на содержание «Ростов-Арены» хотят потратить 25 миллиона рублей.

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#Новости#Экономика
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