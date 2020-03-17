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Около 40 тонн донского комбикорма не пустили на Украину

17 марта 2020, 09:07
Фото: pexels.com
В Ростовской области задержали две крупные партии корма для птиц, которые пытались вывезти на Украину, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Партии товара остановили в пункте ветеринарного оформления «Ростовский» в период с 12 по 16 марта. На Украину хотели доставить 40 тонн комбикорма для бройлеров.

«Во время проверки оказалось, что в ветеринарно-сопроводительных документах неверно указаны грузоотправитель и грузополучатель. Это является нарушением», — сказано в сообщении. По информации управления, вывоз груза был запрещен.

Ранее украинец пешком пронес в Ростовскую область через границу 3,5 миллиона рублей. В отношении него завели уголовное дело.

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