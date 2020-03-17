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Пешеходную зону благоустроят на Таганрогской в Ростове

17 марта 2020, 06:02
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону пройдут работы по благоустройству пешеходной зоны на улице Таганрогской, которая станет местом притяжения местных жителей, сообщили в городской администрации.

Уже подготовлен проект благоустройства на участке от улицы Дебальцевской до проспекта Горшкова и по четной стороне в границах домов 108-124. Специалисты проанализировали пешеходные и транспортные потоки, а также изучили специфику микрорайона.

«Всего предусмотрены семь зон, в том числе военно-патриотическая, спортивная, храмовая. Территорию благоустроят на площади пять гектаров, общая длина пешеходной зоны составит более 2,3 километра», — сказано в сообщении.

Чтобы упорядочить торговлю, было предложено не включать торговые ряды в пешеходную зону. Также специалисты по максимуму сохранят зеленые насаждения.

Проект будет доработан с учетом появившихся замечаний. Также состоятся общественные слушания, на которых свое мнение выскажут местные жители.

Ранее появилась информация, что детскую площадку в парке Таганрога благоустроят по просьбам жителей.

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