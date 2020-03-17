Пешеходную зону благоустроят на Таганрогской в Ростове

Уже подготовлен проект благоустройства на участке от улицы Дебальцевской до проспекта Горшкова и по четной стороне в границах домов 108-124. Специалисты проанализировали пешеходные и транспортные потоки, а также изучили специфику микрорайона.
«Всего предусмотрены семь зон, в том числе военно-патриотическая, спортивная, храмовая. Территорию благоустроят на площади пять гектаров, общая длина пешеходной зоны составит более 2,3 километра», — сказано в сообщении.
Чтобы упорядочить торговлю, было предложено не включать торговые ряды в пешеходную зону. Также специалисты по максимуму сохранят зеленые насаждения.
Проект будет доработан с учетом появившихся замечаний. Также состоятся общественные слушания, на которых свое мнение выскажут местные жители.
Ранее появилась информация, что детскую площадку в парке Таганрога благоустроят по просьбам жителей.