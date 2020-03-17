Ростов занял четвертое место в ЮФО по стоимости дизельного топлива

Таким образом Ростов занял четвертое место по дешевизне дизельного топлива в Южном федеральном округе. Дешевле дизельное топливо оказалось в Майкопе (46,05 рубля за литр), в Элисте (46,05 рубля за литр) и Краснодаре (4,98 рубля за литр).