Ростов занял четвертое место в ЮФО по стоимости дизельного топлива

Таким образом Ростов занял четвертое место по дешевизне дизельного топлива в Южном федеральном округе. Дешевле дизельное топливо оказалось в Майкопе (46,05 рубля за литр), в Элисте (46,05 рубля за литр) и Краснодаре (4,98 рубля за литр).
Дороже всего дизельное топливо обходится жителям Симферополя и Севастополя, где его стоимость составляет в среднем 48,23 рубля и 48,23 рубля за литр соответственно.
Ранее эксперты предрекли жителям России рост цен на бензин. По мнению специалистов, стоимость бензина продолжит увеличиваться. Это связано с неблагоприятной ситуацией на рынке, а также плановыми ремонтными работами на большинстве НПЗ.