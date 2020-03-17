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Ростов занял четвертое место в ЮФО по стоимости дизельного топлива

17 марта 2020, 07:57
Фото: Медиахолдинг1Mi
дизель
Стоимость дизельного топлива в Ростове-на-Дону в начале марта составила 46,22 рубля за литр, сообщается на сайте Ростовстата.

Таким образом Ростов занял четвертое место по дешевизне дизельного топлива в Южном федеральном округе. Дешевле дизельное топливо оказалось в Майкопе (46,05 рубля за литр), в Элисте (46,05 рубля за литр) и Краснодаре (4,98 рубля за литр).

Дороже всего дизельное топливо обходится жителям Симферополя и Севастополя, где его стоимость составляет в среднем 48,23 рубля и 48,23 рубля за литр соответственно.

Ранее эксперты предрекли жителям России рост цен на бензин. По мнению специалистов, стоимость бензина продолжит увеличиваться. Это связано с неблагоприятной ситуацией на рынке, а также плановыми ремонтными работами на большинстве НПЗ.

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#Новости#Экономика
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