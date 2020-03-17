СК РФ возобновил дело о похищении ростовского летчика Ярошенко спецслужбами США

Константина Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы за покушение на перевозку крупной партии кокаина, ростовчанин своей вины не признал и считает дело сфабрикованным. Отбывает срок Ярошенко в Коннектикуте. Он трижды подавал прошение о переводе в Россию, но получал отказ. Здоровье россиянина ухудшилось на нервной почве, но необходимой медпомощи он не получает. В конце февраля 2020 года посольство России в США обратилось к американским властям с просьбой об оказании срочной медпомощи летчику.