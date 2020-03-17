СК РФ возобновил дело о похищении ростовского летчика Ярошенко спецслужбами США

Уголовное дело до по факту похищения Ярошенко весной 2015 года возбудили в отношении 11 сотрудников управления по борьбе с наркотиками министерства юстиции США, четырех сотрудников Службы безопасности Республики Либерия и группы неустановленных лиц. Кроме того, фигурантов обвиняют в принуждении летчика к даче показаний путем применения угроз.
По имеющимся сведениям, поводом для возобновления дела стала информация о том, что несколько фигурантов в настоящее время проживают во Франции, в связи с чем СК намерен направить запрос французским властям и объявить подозреваемых в международный розыск.
Константина Ярошенко приговорили к 20 годам лишения свободы за покушение на перевозку крупной партии кокаина, ростовчанин своей вины не признал и считает дело сфабрикованным. Отбывает срок Ярошенко в Коннектикуте. Он трижды подавал прошение о переводе в Россию, но получал отказ. Здоровье россиянина ухудшилось на нервной почве, но необходимой медпомощи он не получает. В конце февраля 2020 года посольство России в США обратилось к американским властям с просьбой об оказании срочной медпомощи летчику.