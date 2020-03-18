Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за коронавируса

Режим ввели в целях профилактики инфекции. В данный момент все 34 медучреждения города работают в режиме повышенной готовности.
Отмечается, что люди, прибывающие из других стран, находятся под медицинским наблюдением. При высокой температуре их перевозят в инфекционный модуль.
В родильных домах ввели ограничительные меры по посещению родственников пациентов. На момент среды из-под наблюдения выбыли 15 человек.
Сейчас под наблюдением находятся 179 человек, из них - 22 ребенка. Один пациент изолирован в обсерватор.