rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за коронавируса

18 марта 2020, 14:53
Фото: RostovGazeta
коронавирус ростов-на-дону режим чс
В Ростове-на-Дону начал действовать режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, сообщили в городской администрации.

Режим ввели в целях профилактики инфекции. В данный момент все 34 медучреждения города работают в режиме повышенной готовности.

Отмечается, что люди, прибывающие из других стран, находятся под медицинским наблюдением. При высокой температуре их перевозят в инфекционный модуль.

В родильных домах ввели ограничительные меры по посещению родственников пациентов. На момент среды из-под наблюдения выбыли 15 человек.

Сейчас под наблюдением находятся 179 человек, из них - 22 ребенка. Один пациент изолирован в обсерватор.

Ранее во всех СИЗО и колониях области начали проводить дезинфекцию.

Материалы по теме
Центр оперативного мониторинга коронавируса откроют в Ростовской областиТакси с защитой от коронавируса появилось в Ростове РПЦ принимает меры в связи с коронавирусом
#Новости#Общество
Подпишитесь
Пилот погиб во время крушения штурмовика Су-25 в Ростовской области
Сегодня, 13:34
Вне брака в Ростовской области рождается больше 20% детей
Сегодня, 13:46
Путин пообещал жесткий ответ Украине за теракты в России
Сегодня, 14:08
Ростовская область уступила Кубани в рейтинге благополучия населения
Сегодня, 13:40
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Сегодня, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Сегодня, 13:28