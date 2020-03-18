Воевавшего в Сирии боевика осудили на 12 лет в Ростове

Приговор вынесли в отношении Бийсолтана Джамалова, который на территории Сирии в 2016 году вступил в запрещенную в России группировку «Джебхат ан-Нусра». С начала 2017 года фигурант с оружием заступал на боевое дежурство.
«Он охранял территории в пригороде городе Идлиб и в иных местах провинции Латакия. Правоохранители задержали его в апреле 2019 года», — сказано в сообщении.
Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.