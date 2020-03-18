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Воевавшего в Сирии боевика осудили на 12 лет в Ростове

18 марта 2020, 13:41
Фото: Kurdishstruggle/CC BY 2.0 / flickr.com
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В Ростове-на-Дну вынесли приговор в отношении боевика, который вступил в террористическую группировку, сообщает Южный окружной военный суд.

Приговор вынесли в отношении Бийсолтана Джамалова, который на территории Сирии в 2016 году вступил в запрещенную в России группировку «Джебхат ан-Нусра». С начала 2017 года фигурант с оружием заступал на боевое дежурство.

«Он охранял территории в пригороде городе Идлиб и в иных местах провинции Латакия. Правоохранители задержали его в апреле 2019 года», — сказано в сообщении.

Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы, отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее в Ростове осудили братьев-террористов за военные действия в Сирии.

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#Новости#Происшествия
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