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Более 351 тыс деревьев высадят в Ростовской области в рамках акции «Сад памяти»

19 марта 2020, 10:25
Фото: Правительство Ростовской области
В рамках международной акции «Сад памяти» в Ростовской области высадят 351,7 тысячи саженцев деревьев, сообщило региональное правительство.

Участники акции, приуроченной к 75-летию Великой Победы, создадут свой «Сад памяти» в каждом населенном пункте страны. Всего в России высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

В Ростовской области в рамках акции первый «Сад памяти» заложили в хуторе Старая Станица Каменского района. Кроме того, на землях лесного фонда в донецком, зимовниковском, верхнедонском, обливском, шолоховском и каменском лесничествах посадили лесные культуры на восьми участках общей площадью свыше 42 гектаров.

Основное мероприятие акции в Ростовской области пройдет 4 апреля в Ростов-на-Дону в левобережной зоне в районе стадиона «Ростов Арена», где высадят 200 саженцев яблони, сливы, черемухи, липы, сосны и робинии.

Ранее стало известно, что в Ростове изменят подход к озеленению.

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