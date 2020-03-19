Более 351 тыс деревьев высадят в Ростовской области в рамках акции «Сад памяти»

Участники акции, приуроченной к 75-летию Великой Победы, создадут свой «Сад памяти» в каждом населенном пункте страны. Всего в России высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне.
В Ростовской области в рамках акции первый «Сад памяти» заложили в хуторе Старая Станица Каменского района. Кроме того, на землях лесного фонда в донецком, зимовниковском, верхнедонском, обливском, шолоховском и каменском лесничествах посадили лесные культуры на восьми участках общей площадью свыше 42 гектаров.
Основное мероприятие акции в Ростовской области пройдет 4 апреля в Ростов-на-Дону в левобережной зоне в районе стадиона «Ростов Арена», где высадят 200 саженцев яблони, сливы, черемухи, липы, сосны и робинии.