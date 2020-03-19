На 1,5 тысячи гектаров увеличатся леса Ростовской области весной

В будущих лесах в основном высаживают саженцы крымской сосны и робинии лжеакации, весь посадочный материал выращивают в местных питомниках. При этом в рамках нацпроекта «Экология» планируется увеличить объемы выращивания стандартного посадочного материала с 5,6 миллиона до 8,1 миллиона саженцев в год.