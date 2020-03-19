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На 1,5 тысячи гектаров увеличатся леса Ростовской области весной

19 марта 2020, 10:44
Фото: Правительство Ростовской области
За весну 2020 года в Ростовской области высадят лесных культур на площади в 1,5 тысячи гектаров, сообщило региональное правительство.

Весенние посадки деревьев на землях лесного фонда в области стартовали уже в начале марта, что раньше обычного. Всего к 2024 году планируют ежегодно добавлять от 1,2 тысячи до 1,9 тысячи гектаров лесов.

В 2020 году высадят 1,5 тысячи гектаров лесных культур хвойных и лиственных пород, кроме того, подготовят 1,6 тысячи гектаров почвы под посадку лесов в следующем году.

В будущих лесах в основном высаживают саженцы крымской сосны и робинии лжеакации, весь посадочный материал выращивают в местных питомниках. При этом в рамках нацпроекта «Экология» планируется увеличить объемы выращивания стандартного посадочного материала с 5,6 миллиона до 8,1 миллиона саженцев в год.

Отмечается, что основная часть лесов региона является рукотворной, на долю естественных лесов приходится всего лишь около 30%. При этом все леса области являются защитными.

Напомним, пожароопасный сезон начался в лесах Ростовской области.

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