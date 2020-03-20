Ростовские школьники перейдут на дистанционное обучение из-за коронавируса

Каникулы в школах будут длиться до 29 марта, после чего дети перейдут на дистанционное обучение. Эти меры ввели до 12 апреля по рекомендации Минобразования региона. Кроме того, перенесли даты проведения Всероссийских проверочных работ.
Напомним, в области в рамках профилактики коронавируса вузы перевели на онлайн-обучение. В регионе были отменены все массовые мероприятия.
В Ростове на постоянно основе проводится дезинфекция транспорта. Кашляющих водителей автобусов не допускают к работе. Кроме того, особый режим работы ввели в судах Ростова из-за коронавируса.