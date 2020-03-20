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В России хотят ввести уголовную ответственность за заражение коронавирусом

20 марта 2020, 13:02
Фото: duma.gov.ru
В России следовало бы предусмотреть уголовную ответственность за умышленное заражение коронавирусом. Так считает депутат Госдумы Виталий Милонов.

В Уголовном кодексе России уже есть статьи, устанавливающие уголовную ответственность для людей за преднамеренное заражение других смертельного рода заболеваниями. Вместе с тем, в условиях пандемии коронавируса стоит ввести наказание за умышленное распространение COVID-19, пишет NEWS.ru.

Отмечается, что аналогичный случай был зафиксирован в Японии, где врачи нашли у мужчины коронавирус. Но изолировали его не сразу: в инфекционное отделение пациента могли только на следующий день. Вместо того чтобы находиться дома, он заявил о планах распространить вирус. В общем, мужчине удалось заразить по меньшей мере одного человека, и через некоторое время он умер.

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