В России хотят ввести уголовную ответственность за заражение коронавирусом

Отмечается, что аналогичный случай был зафиксирован в Японии, где врачи нашли у мужчины коронавирус. Но изолировали его не сразу: в инфекционное отделение пациента могли только на следующий день. Вместо того чтобы находиться дома, он заявил о планах распространить вирус. В общем, мужчине удалось заразить по меньшей мере одного человека, и через некоторое время он умер.