Власти Ростовской области рассказали, хватает ли в магазинах продуктов

Власти Ростовской области призвали не поддаваться ажиотажному спросу на продукты.
Власти региона ежедневно отслеживают цены на социально значимые группы товаров, Ростовская область способна сама себя прокормить, подчеркнул губернатор Василий Голубев во время визита в четверг в торговые сети региона.
«Ростовская область не только полностью обеспечивает себя основными видами продовольствия, но и кормит страну, отправляет продовольствие на экспорт. Доля региона в общероссийском производстве продукции сельского хозяйства занимает около пяти процентов», — подчеркнул Василий Юрьевич Голубев
Днем ранее в среду был организован визит на распределительный центр одного из крупных российских ритейлеров. Журналистам показали, что у этой сети, как и у других, есть достаточный запас продуктов, беспокоиться о пустых полках жителям не стоит.
Заместитель директора макрорегиона «Юг» федеральной торговой сети «Пятерочка» Алексей Полянский отметил, что этот распределительный центр позволяет обеспечивать магазины области всеми категориями товаров. По его словам, из-за повышенного спроса сеть наняла дополнительно сотрудников для раскладки продуктов и увеличила кратность поставок. «Если какой-то категории товаров нет на полке, то ее оперативно подвезут в течение часа-двух либо на следующее утро», — добавил спикер.
Как сообщила директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова, предварительная работа с сетями, развлекательными центрами, организациями общественного питания, автономной розницей была проведена еще в феврале для того, чтобы обеспечить бесперебойные поставки продуктов питания и необходимой химии.
Глава деппотребрынка Дона рассказала, что практически у всех крупных компаний на территории Ростовской области находятся логистические центры, и они все обеспечены запасом продуктов питания. «Осуществляется бесперебойная поставка в торговые сети. Если мы видим, что какого-то товара нет на полке, (в основном, это крупы, макаронные изделия, сахар, консервы, мыло), то это следствие ажиотажного спроса», — рассказала Теларова. Она пояснила, что сейчас торговые сети по таким же ценам проводят более частую закупку товаров, в большем объеме и нанимают дополнительных работников для раскладки продуктов. «Здесь бы хотелось обратить внимание нашего населения, чтобы они не создавали ажиотажный спрос», — добавила она.
Теларова отметила, что жители покупают продукты впрок, полагая, что цены будут расти. «Ситуацию мы также мониторим, совместно с Антимонопольной службой держим на контроле. За последнюю неделю не было никаких ценовых колебаний», — заключила она.
В этот же день состоялось заседание оперативного штаба по мониторингу и реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков, расположенных на территории Ростовской области под председательством первого заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, который сообщил, что данный штаб, который следит за ситуацией с товарами, работает с 2015 года переходит на работу в ежедневном формате.
«В Ростовской области производятся все основные группы продовольственных товаров, производства пищевых продуктов за 2019 год составил 100,6%, на сегодняшний день в области имеются достаточные запасы сырья и продовольствия, — подчеркнул донской министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский. — Самообеспеченность региона зерном составляет 404,9%, мясом и мясопродуктами — 87,2%, молоком и молокопродуктами — 98,9%, яйцами и яйцепродуктами — 123%, овощами и продовольственными бахчевыми культурами — 87,4%, картофелем — 83,3%, фруктами и ягодами — 36%. Это без учета ввозимого сырья».
Закрывая расширенное заседание штаба, Виктор Гончаров сообщил, что в целом запасов сельхозпродукции и продовольствия, в том числе зерна, в Ростовской области достаточно. «На текущую дату необоснованного роста отпускных цен на продукцию выявлено не было. Поэтому, как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, сегодня самое важное, соблюдая все меры предосторожности, заботясь о работниках своих предприятий и потребителях, не поддаваться панике, при этом не увеличивать необоснованный ажиотажный спрос на продовольственные и иные товары», — заключил он.