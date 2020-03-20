Власти Ростовской области рассказали, хватает ли в магазинах продуктов

Глава деппотребрынка Дона рассказала, что практически у всех крупных компаний на территории Ростовской области находятся логистические центры, и они все обеспечены запасом продуктов питания. «Осуществляется бесперебойная поставка в торговые сети. Если мы видим, что какого-то товара нет на полке, (в основном, это крупы, макаронные изделия, сахар, консервы, мыло), то это следствие ажиотажного спроса», — рассказала Теларова. Она пояснила, что сейчас торговые сети по таким же ценам проводят более частую закупку товаров, в большем объеме и нанимают дополнительных работников для раскладки продуктов. «Здесь бы хотелось обратить внимание нашего населения, чтобы они не создавали ажиотажный спрос», — добавила она.