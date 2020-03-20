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Врачи назвали пищеварительные симптомы коронавируса

20 марта 2020, 14:23
Фото: pxhere.com
В симптоматику коронавируса могут входить респираторные симптомы и нарушения пищеварения. К такому выводу пришли ученые, проведшие исследование данных о пациентах с COVID-19.

Газета «Известия» пишет, что ученые провели два исследования: в первом случае специалисты наблюдали за двумя сотнями пациентами в трех больницах китайского Уханя. Последний является эпицентром распространения нового типа коронавируса.

Отмечается, что в ходе исследования выяснилось, что практически пятьдесят процентов из них жаловалась на диарею или полное отсутствие аппетита. Иногда больные сообщали о тошноте, рвоте и боли в области живота. Соответственно, стандартные «простудные» симптомы свойственны первой волне заболевших, а пищеварительные — второй волне.

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