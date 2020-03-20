Врачи назвали пищеварительные симптомы коронавируса

Отмечается, что в ходе исследования выяснилось, что практически пятьдесят процентов из них жаловалась на диарею или полное отсутствие аппетита. Иногда больные сообщали о тошноте, рвоте и боли в области живота. Соответственно, стандартные «простудные» симптомы свойственны первой волне заболевших, а пищеварительные — второй волне.