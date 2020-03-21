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Деревья пересадили в Ростове с места строительства моста на Малиновского

21 марта 2020, 15:59
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону пересадили здоровые деревья с места строительства путепровода на Малиновского, сообщила городская администрация.

Здоровые деревья и кустарники пересадили из зоны строительства на территорию по улице Доватора, в настоящее время там уже посадили 90 берез, рябин, катальп. Кроме того, пересадили более 200 кустов роз.

В настоящее время на объекте укрепляют существующую насыпь, заканчивают устройство шпунтового ряда вдоль опор путепровода. Кроме того, проводят работы по устройству и заливке ростверка первой опоры, а также монтажу опалубки под стойки опоры.

Ранее глава Ростовской области Василий Голубев поручил министерству транспорта региона взять под контроль реконструкцию моста на улице Малиновского в Ростове.

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