Деревья пересадили в Ростове с места строительства моста на Малиновского

Здоровые деревья и кустарники пересадили из зоны строительства на территорию по улице Доватора, в настоящее время там уже посадили 90 берез, рябин, катальп. Кроме того, пересадили более 200 кустов роз.
В настоящее время на объекте укрепляют существующую насыпь, заканчивают устройство шпунтового ряда вдоль опор путепровода. Кроме того, проводят работы по устройству и заливке ростверка первой опоры, а также монтажу опалубки под стойки опоры.
Ранее глава Ростовской области Василий Голубев поручил министерству транспорта региона взять под контроль реконструкцию моста на улице Малиновского в Ростове.