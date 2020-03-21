Фейками о коронавирусе пугают ростовчан в Интернете

В одном случаев ростовчан просили определенное время находиться дома, так как в городе будет якобы проводиться дезинфекция при помощь вертолетов. Коснулось это не только Ростовской области, аналогичные сообщения распространяли и в других регионах.
В другом случаев ростовчан предупредили о людях в защитных костюмах, ходящих по домам. Говорилось, что они заявляют о заражении коронавирусом и необходимости провести дезинфекцию. Ростовчан пугали, что эти люди распыляют усыпляющий газ и выносят ценные вещи.
В Интернете также разместили подборки самых популярных фейков про инфекцию. Кроме того, по Сети гуляли слухи о нехватке еды в магазинах и комендантском часе.