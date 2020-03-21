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Фейками о коронавирусе пугают ростовчан в Интернете

21 марта 2020, 04:27
Фото: https://pixabay.com
Среди жителей Ростова-на-Дону неизвестные распространяют недостоверную информацию о коронавирусе, создавая искусственную панику, фейки появляются в соцсетях.

В одном случаев ростовчан просили определенное время находиться дома, так как в городе будет якобы проводиться дезинфекция при помощь вертолетов. Коснулось это не только Ростовской области, аналогичные сообщения распространяли и в других регионах.

В другом случаев ростовчан предупредили о людях в защитных костюмах, ходящих по домам. Говорилось, что они заявляют о заражении коронавирусом и необходимости провести дезинфекцию. Ростовчан пугали, что эти люди распыляют усыпляющий газ и выносят ценные вещи.

В Интернете также разместили подборки самых популярных фейков про инфекцию. Кроме того, по Сети гуляли слухи о нехватке еды в магазинах и комендантском часе.

Ранее глава региона Василий Голубев опровергал недостоверную информацию.

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#Новости#Коронавирус#Общество
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