Футболист Тарасов из-за коронавируса начал помогать пенсионерам

Тарасов заявил, что во время карантина надо заботиться не только о себе, но и помогать другим людям. По его словам, он зашел в магазин и помог с покупками нескольким пожилым людям.
«От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами», — написал спортсмен.
Он добавил, что можно повесить в подъезде объявление с предложением оказать помощь пожилым соседям. Пользователи в комментариях заявили, что не стоит хвастаться о таких поступках.
«Дмитрий, вы молодец. Спасибо за идею. Я в магазине по возможности оплачиваю покупки пенсионерам», — написала одна из подписчиц.