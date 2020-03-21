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Футболист Тарасов из-за коронавируса начал помогать пенсионерам

21 марта 2020, 06:31
Фото: tarasov23/instagram
Футболист Дмитрий Тарасов, который женат на модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону, заявил, что начал помогать пожилым людям, сообщается на странице спортсмена в Instagram.

Тарасов заявил, что во время карантина надо заботиться не только о себе, но и помогать другим людям. По его словам, он зашел в магазин и помог с покупками нескольким пожилым людям.

«От нас не убудет из-за пачки макарон, а доброе дело сделаем. Вокруг нас есть пожилые и одинокие люди, которым самим приходится ходить в магазин за продуктами», — написал спортсмен.

Он добавил, что можно повесить в подъезде объявление с предложением оказать помощь пожилым соседям. Пользователи в комментариях заявили, что не стоит хвастаться о таких поступках.

«Дмитрий, вы молодец. Спасибо за идею. Я в магазине по возможности оплачиваю покупки пенсионерам», — написала одна из подписчиц.

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