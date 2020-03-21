Новые правила рыбалки вступили в силу в Ростовской области

Запрещается ловить рыбу на удалении более 1,5 километра от берега Таганрогского залива и Азовского моря и на расстоянии менее 500 метров от Болотовского водосброса Веселовского водохранилища. Также промысел запретили в Миусском лимане от Николаевского моста до моста автодороги «Таганрог — Мариуполь», в реке Дон от Кочетовского гидроузла до пристани Кочетовская, от Николаевского и Константиновского гидроузлов до точек, находящихся на расстоянии менее 500 метров ниже устьев рыбоходно-нерестовых каналов, перед впадением сбросного канала Новочеркасской ГРЭС, перед устьем реки Маныч и в гирле Каланча от западной окраины хутора Дугино до ответвления от него гирла Большая Кутерьма.