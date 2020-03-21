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Новые правила рыбалки вступили в силу в Ростовской области

21 марта 2020, 15:01
Фото: pixabay.com
Новые правила любительского рыболовства утвердили для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, сообщается в приказе Министерства сельского хозяйства РФ на сайте правовой информации.

Приказ отменил положение о платной рыбалке, теперь любительское рыболовство будет бесплатным за исключением некоторых территорий. В частности, платными в Ростовской области останутся только водоемы, в которых специально разводят рыбу.

Кроме того, приказ запрещает ловить рыбу в нерестово-рыбоходных каналах гидроузлов в течении всего года, на зимовальных ямах с 15 ноября по 31 марта и в водных объектах рыбохозяйственного значения «Донского запретного пространства».

Запрещается ловить рыбу на удалении более 1,5 километра от берега Таганрогского залива и Азовского моря и на расстоянии менее 500 метров от Болотовского водосброса Веселовского водохранилища. Также промысел запретили в Миусском лимане от Николаевского моста до моста автодороги «Таганрог — Мариуполь», в реке Дон от Кочетовского гидроузла до пристани Кочетовская, от Николаевского и Константиновского гидроузлов до точек, находящихся на расстоянии менее 500 метров ниже устьев рыбоходно-нерестовых каналов, перед впадением сбросного канала Новочеркасской ГРЭС, перед устьем реки Маныч и в гирле Каланча от западной окраины хутора Дугино до ответвления от него гирла Большая Кутерьма.

Также запрещается ловить рыбу с моторных и других лодок в реках, протяженность которых менее десяти километров.

Ранее в Ростовской области поймали карпа весом в девять килограммов.

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