Ростовчан рассмешила мышь, которая поедала жвачку в магазине

Автор публикации разместил фото, на котором показал грызуна. Он сидел на пачках с жвачкой.
«Главное — свежее дыхание. Мышь в „Магните“ нашла, что пожевать», — написал автор публикации.
Пользователи в комментариях пошутили, что в магазине надо завести кота. Другие призвали перестать смеяться над этой ситуацией, так как необходимо обращаться в соответствующие службы.
«Беру обычно на кассе не глядя жевательные резинки… Если бы мне эта живность попала в руки — от моего крика освежился бы весь магазин», — написала одна из местных жительниц.
«А потом спрашивают, откуда всякие болезни. Может из-за этого? Каменный век», — прозвучало в комментариях.