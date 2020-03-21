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Ростовчан рассмешила мышь, которая поедала жвачку в магазине

21 марта 2020, 03:51
Фото: https://vk.com/etorostovnadonu
В Ростове-на-Дону в одном из гипермаркетов заметили мышь, которая бегала по полке с жевательной резинкой, сообщается в соцсети «ВКонтакте» в одной из городских групп.

Автор публикации разместил фото, на котором показал грызуна. Он сидел на пачках с жвачкой.

«Главное — свежее дыхание. Мышь в „Магните“ нашла, что пожевать», — написал автор публикации.

Пользователи в комментариях пошутили, что в магазине надо завести кота. Другие призвали перестать смеяться над этой ситуацией, так как необходимо обращаться в соответствующие службы.

«Беру обычно на кассе не глядя жевательные резинки… Если бы мне эта живность попала в руки — от моего крика освежился бы весь магазин», — написала одна из местных жительниц.

«А потом спрашивают, откуда всякие болезни. Может из-за этого? Каменный век», — прозвучало в комментариях.

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