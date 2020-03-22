Не разделяй, но властвуй: как в Ростове «работает» раздельный сбор мусора

При этом депутат полагает, что в вопросе раздельного сбора мусора стоит полагаться на сознательность операторов. «Вспомните, что до этого „Чистый город“ осуществлял вывоз и утилизацию мусора, его частичную сортировку по ценам, которые были гораздо ниже, чем сейчас. Но ни ГК „Чистый город“, ни одна из других компаний по утилизации мусора в других районах области не обанкротилась. Сейчас же, вывозя те же самые объемы мусора, в тех же самых автомобилях, не изменяя сам процесс, они зарабатывают гораздо больше», — сообщил Федяев. По его словам, тарифы поднялись, несмотря на то, что мусор не перерабатывается. И хотя стоимость услуги для жителей ненамного упала в декабре, она остается достаточно высокой.