Не разделяй, но властвуй: как в Ростове «работает» раздельный сбор мусора

Что на бумаге и что на деле
Мусорная реформа в России была запущена в 2019 году. Она предполагает, что в стране будет введен раздельный сбор мусора, а часть отходов будет перерабатываться.
Некоторые ростовчане уже готовы к сортировке мусора. Однако они вынуждены тратить дополнительное время на то, чтобы его отвезти в специальные точки: во дворах домов контейнеров для раздельного сбора попросту нет.
По словам экоактивистки Анастасии Толоконниковой, у ее дома также нет баков под разные виды отходов. «Я сдаю вторсырье на акциях „Ростова-Города Будущего“ каждое первое воскресенье месяца, либо вожу в „Мегу“. Если накопилось много макулатуры, батареек или ламп, то ищу ближайшую точку на карте recyclemap.ru», — пояснила она.
Активистка отметила, что несмотря на это, платит за вывоз мусора полную стоимость. «Накануне сдачи трачу около часа, чтобы все перебрать, но мне повезло, что сама точка РГБ находится в пяти минутах от моего дома. Многие привозят вторсырье на машинах из отдаленных районов», — рассказала собеседница. Она добавила, что в Ростове не принимают пятый вид пластика — банки от сметаны, пакеты из-под круп и так далее, его приходится выкидывать.
Но даже после раздельного сбора около домов отходы требуется сортировать еще раз по разным фракциям. Для Ростова такого места нет. Согласно данным отчета Министерства ЖКХ Ростовской области, в регионе на данный момент захоранивается практически весь объем отходов. «Мусорная реформа» нацелена изменить данный подход и снизить объем захоронений в два раза к концу 2024 года, и в четыре раза увеличить количество отходов, идущих на переработку. Региональными операторами строится необходимая инфраструктура», — сказано в отчете.
Генеральный директор группы компаний «Чистый город» Элла Кузьмина во время отчета министерства за 2019 года рассказала, что в настоящее время проектная документация и материалы инженерных изысканий Мясниковского экологического отходоперерабатывающего комплекса (сюда будут свозить мусор из этого района и Ростова) получили положительные заключения государственной экологической экспертизы и Главгосэкспертизы России. То есть его строительство еще даже не ведется.
«С начала 2019 года все потоки твердых коммунальных отходов направлены на законные объекты — это имеющиеся полигоны, которые включены в Государственный реестр объектов обращения с отходами, а также площадки временного накопления, возведенные по последним нормам в законодательстве», — сообщила Кузьмина. Получается, региональный оператор просто захоранивают мусор, не перерабатывая.
При этом, если в Ростове раздельным сбором пока не занимаются, в других городах региональный оператор уже установил контейнеры. Так «Экоград-Н» уже поставил емкости для сбора пластиковых бутылок в Новочеркасске, в ближайшее время они появятся в Азове. Это стало возможно благодаря сотрудничеству с другими фирмами, которые занимаются переработкой отдельных фракций. Также оператор запланировал закупку контейнеров под органические и неорганические отходы, то есть раздельный сбор здесь организуют уже в 2020 году.
Дело в том, что нет схемы
Депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов отметил, что в Ростове были единичные попытки устроить раздельный сбор у определенных управляющих компаний.
«Но они ни к чему не приводят, ведь мало того, что мусор надо раздельно собрать, его нужно вывезти раздельно. А у нас даже если его раздельно собирают, то приезжает оператор, в одну кучу в машину сбрасывает и вывозит. Поэтому должна быть выработана целая система, как мусор собрать, как вывезти и как предоставить для переработки. Но я такой схемы не видел», — сообщил Косинов. По его словам, региональному оператору выгодно собирать мусор скопом, а раздельный сбор — это «головная боль». Ведь для него нужна разработанная схема и работающая индустрия по переработке пластика, бумаги, органики и так далее.
«Глава одного из городов предлагал схему: на контейнерных площадках ставятся специальные накопители, они должны обязательно замыкаться, привязываться к ключу, огораживаться сеткой», — сообщил Косинов. По его словам, в этом случае устанавливаются четыре или пять жбанов для разного мусора.“И никто не может туда залезть. Это чисто, и это дисциплинирует самих жильцов» — добавил спикер.
Для этого, как считает депутат, сначала надо разобраться, где мусор перерабатывать. «Сегодня у нас не построено ни одного завода или накопителя, который бы показал, как это будет происходить. Поэтому разговор преждевременный, сначала надо построить площадки, куда свозить, а потом заниматься раздельным сбором», — пояснил Косинов.
Он добавил, что программу, в которой четко должны быть прописаны даты строительства комплекса и ввода раздельного сбора, должны были предоставить региональные операторы после старта реформы. «Я по крайней мере ни у одного регионального оператора такой программы не видел. Мы как всегда: сначала ввязались в драку, а потом начали смотреть, что из этого получится», — заключил собеседник.
Деньги есть, результата — нет
Депутат Законодательного собрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев считает, что с помощью мусорной реформы стремились улучшить экологическую ситуацию, но это не удалось. «Но до сих пор мусор не сортируется и вывозится на один и тот же полигон, поскольку не построены МЭОКи», — добавил он. Депутат пояснил, что в декабре это послужило основанием для угрозы уголовным делом бывшему министру ЖКХ региона Андрею Майеру со стороны прокуратуры: комплексы не заработали, несмотря на повышение стоимости услуги.
Федяев уточнил, что раньше считался «сбор, утилизация, вывоз мусора», потом в услугу добавили «сортировку». «Но сортировка не осуществляется ни на площадках, ни на месте сбора», — добавил собеседник. По его словам, в основу мусорной реформы закладывалось, что мусор должен сортироваться и перерабатываться до 80%. «Мы не только не построили МЭОКи, но и мусоросортировочные полигоны, на которых бы могли сортировать отходы», — добавил он. Федяев предположил, что эти нерешенные проблемы могли послужить одной из причин для ухода в отставку Майера.
При этом депутат полагает, что в вопросе раздельного сбора мусора стоит полагаться на сознательность операторов. «Вспомните, что до этого „Чистый город“ осуществлял вывоз и утилизацию мусора, его частичную сортировку по ценам, которые были гораздо ниже, чем сейчас. Но ни ГК „Чистый город“, ни одна из других компаний по утилизации мусора в других районах области не обанкротилась. Сейчас же, вывозя те же самые объемы мусора, в тех же самых автомобилях, не изменяя сам процесс, они зарабатывают гораздо больше», — сообщил Федяев. По его словам, тарифы поднялись, несмотря на то, что мусор не перерабатывается. И хотя стоимость услуги для жителей ненамного упала в декабре, она остается достаточно высокой.
«Я понимаю, что раздельный сбор влечет за собой расходы, потому что потребуется увеличить парк автомобилей. Отдельно машина должна выезжать за пластиковой тарой, за стеклом, за бытовым мусором», — рассказал Федяев. Он добавил, что тарифы увеличились, а качество и объем работы, который должен проводить оператор, не изменился. «Поэтому оператор за полтора года мог накопить уже достаточный объем прибыли для того, чтобы ввести свой автомобильный парк, который бы осуществлял вывоз раздельного мусора», — заключил депутат.