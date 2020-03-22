Сосед украл у жителя Азова все деньги с банковского счета

Так, в отделение полиции обратился местный житель и сообщил, что ему начали приходить сообщения о списании средств с его банковской карты. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать 40-летнего мужчину, который оказался соседом потерпевшего.
Оказалось, что сосед знал пароль от карты. Воспользовавшись невнимательностью мужчины, злоумышленник украл его банковскую карту, когда был в гостях, и списал деньги. Сумма ущерба составила около 110 тысяч рублей.
В отношении карточного вора возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что жительница Азова также потеряла все свои сбережения после общения со «службой безопасности банка».