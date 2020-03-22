Сосед украл у жителя Азова все деньги с банковского счета

Так, в отделение полиции обратился местный житель и сообщил, что ему начали приходить сообщения о списании средств с его банковской карты. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать 40-летнего мужчину, который оказался соседом потерпевшего.