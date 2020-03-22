rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сосед украл у жителя Азова все деньги с банковского счета

21 марта 2020, 21:11
Фото: pixabay.com
Полицейские города Азова в Ростовской области раскрыли кражу с банковского счета, говорится в сообщении регионального ГУ МВД.

Так, в отделение полиции обратился местный житель и сообщил, что ему начали приходить сообщения о списании средств с его банковской карты. В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось задержать 40-летнего мужчину, который оказался соседом потерпевшего.

Оказалось, что сосед знал пароль от карты. Воспользовавшись невнимательностью мужчины, злоумышленник украл его банковскую карту, когда был в гостях, и списал деньги. Сумма ущерба составила около 110 тысяч рублей.

В отношении карточного вора возбудили уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что жительница Азова также потеряла все свои сбережения после общения со «службой безопасности банка».

Материалы по теме
Подрядчик украл 21 млн рублей при строительстве дорог в Ростовской областиЖительница Азова потеряла все сбережения после звонка «службой безопасности банка»
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58