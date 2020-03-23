Дочка «Гражданских самолетов Сухого» взыскала с ростовского «Азимута» 7,5 млн руб

Сумма исковых требований составила более 7,4 миллиона рублей. С чем связаны требования истца, не уточняется.
По данным системы СПАРК, ООО «Рапарт Сервисез» зарегистрировано в Москве в 2018 году. По информации, ращзмеенной на сайте, компания является дочерним предприятием АО «Гражданские самолеты Сухого» и занимается поставками авиационно-технического имущества для самолетов SSJ-100.
АО «Авиакомпания «Азимут» была зарегистрирована в 2014 году и является базовым перевозчиком аэропорта Платов. По итогам 2018 года выручка компании от продажи составила 3,41 миллиарда рублей, тогда как чистый убыток превысил 464 миллионов рублей. Авиакомпания выполняет рейсы на лайнерах SSJ-100.