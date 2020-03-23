Дочка «Гражданских самолетов Сухого» взыскала с ростовского «Азимута» 7,5 млн руб

АО «Авиакомпания «Азимут» была зарегистрирована в 2014 году и является базовым перевозчиком аэропорта Платов. По итогам 2018 года выручка компании от продажи составила 3,41 миллиарда рублей, тогда как чистый убыток превысил 464 миллионов рублей. Авиакомпания выполняет рейсы на лайнерах SSJ-100.