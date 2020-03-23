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В Ростове предъявили обвинение прокурору за взятку 10 млн руб

23 марта 2020, 12:46
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону было предъявление обвинение заместителю Туапсинского транспортного прокурора за получение крупных взяток, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

По данным следствия, в Туапсе с 2014 по 2019 год фигуранты получал деньги от бизнесменов. Они занимались перевозкой пассажиров водным транспортом. «Всего обвиняемый успел получить 10,5 миллиона рублей. За это предпринимателям он оказывал общее покровительство», — сказано в сообщении.

После этого возбудили уголовное дело, в данный момент расследование продолжается. Максимальное наказание составляет 15 лет заключения.

Ранее в Ростове-на-Дону двух сотрудников полиции уволили из МВД из-за коррупции. Стало известно, что они попались на получении взятки.

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