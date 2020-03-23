В Ростове предъявили обвинение прокурору за взятку 10 млн руб

По данным следствия, в Туапсе с 2014 по 2019 год фигуранты получал деньги от бизнесменов. Они занимались перевозкой пассажиров водным транспортом. «Всего обвиняемый успел получить 10,5 миллиона рублей. За это предпринимателям он оказывал общее покровительство», — сказано в сообщении.