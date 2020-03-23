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В Суворовском районе Ростова-на-Дону местные жители провели субботник

23 марта 2020, 13:05
Фото: "ВКБ-Новостройки"
Жители района Суворовский в этом году решили не дожидаться общегородского субботника.

В течение двух недель они самостоятельно приводили в порядок близлежащие территории.

Поиск единомышленников инициаторы субботника организовали через социальные сети. Мероприятие прошло в два этапа: 14 марта была очищена роща, которая ранее была замусорена любителями отдыха на природе. А 21 марта жители района устроили субботник в парке имени 70-летия Победы.

Фото: "ВКБ-Новостройки"

Отмечается, что застройщик района предоставил им весь необходимый инвентарь, а затем организовал вывоз мусора.

В уборке участвовали не только жители Суворовского, но и других районов Ростова-на-Дону, которые тренируются здесь на трассе для бега и маунтинбайка. Всего в субботниках приняли участие примерно 50 человек. Было очищено несколько гектаров территории.

#Новости#Пресс-релизы#Общество
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