В Суворовском районе Ростова-на-Дону местные жители провели субботник

В течение двух недель они самостоятельно приводили в порядок близлежащие территории.
Поиск единомышленников инициаторы субботника организовали через социальные сети. Мероприятие прошло в два этапа: 14 марта была очищена роща, которая ранее была замусорена любителями отдыха на природе. А 21 марта жители района устроили субботник в парке имени 70-летия Победы.
Отмечается, что застройщик района предоставил им весь необходимый инвентарь, а затем организовал вывоз мусора.
В уборке участвовали не только жители Суворовского, но и других районов Ростова-на-Дону, которые тренируются здесь на трассе для бега и маунтинбайка. Всего в субботниках приняли участие примерно 50 человек. Было очищено несколько гектаров территории.