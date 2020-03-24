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Блогер Диденко из Таганрога показала последнее видео с супругом

24 марта 2020, 02:55
Фото: didenko.katerina/instagram
Блогер Екатерина Диденко из Ростовской области, ставшая участницей смертельной вечеринки, показала последнее видео с супругом, говорится в Instagram девушки.

Напомним, Диденко 28 февраля отмечала день рождения в банном комплексе, гости бросили в бассейн крупную партию сухого льда. Это привело к гибели нескольких человек, в том числе скончался муж Диденко.

Сейчас девушка написала, что в тот день была спокойна, так как все контролировал ее муж. Она добавила, что не любит сюрпризы, но в этот раз решила расслабиться.

На видео показана пара рядом с фокусником. По словам Диденко, другие ролики у нее изъяли.

«У меня не было мыслей подойти к его телефону и прочитать переписки. У нас всегда были доверительные отношения», — заявила блогер.

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