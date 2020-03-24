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Парк 8 Марта в Ростове передадут администрации города

24 марта 2020, 12:30
Фото: avito.ru
Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщил, что городские власти составили к руководству ДОСААФ обращение с требованием передать земельный участок с парком городу, говорится в сообщении горадминистрации.

Ранее на одном из сайтов объявлений появилось сообщение о продаже участка парка 8 Марта в Ленинском районе Ростова под многоэтажную застройку. Стоимость предложения составила 179 миллионов рублей, причем оно включило в себя затраты на смену статуса участка.

Власти Ростова опровергли информацию о строительстве домов в парке 8 Марта. В сообщении городской администрации сказано, что участок на улице Полевой, 14б, в пределах которого расположен парк, находится в аренде у Ростовского регионального отделения Российской оборонной спортивно-технической организации РОСТО (ДОСААФ).

«Территория парка является федеральной собственностью. Но хочу официально заявить: на сегодняшний день строительство на этой территории невозможно. Потому что согласно Генеральному плану города и городским Правилам землепользования и застройки, этот земельный участок предусматривает только парковую зону. Ни о каком строительстве многоквартирных домов не может идти и речи», — заверил Алексей Логвиненко. Он также добавил, что составлено обращение к руководству ДОСААФ с тем, чтобы земельный участок с парком был передан городу.

Более того, в 2020 году парк 8 Марта планируют благоустроить, озеленить, создать зоны отдыха, игровые зоны и площадку для выгула собак.

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