Парк 8 Марта в Ростове передадут администрации города

«Территория парка является федеральной собственностью. Но хочу официально заявить: на сегодняшний день строительство на этой территории невозможно. Потому что согласно Генеральному плану города и городским Правилам землепользования и застройки, этот земельный участок предусматривает только парковую зону. Ни о каком строительстве многоквартирных домов не может идти и речи», — заверил Алексей Логвиненко. Он также добавил, что составлено обращение к руководству ДОСААФ с тем, чтобы земельный участок с парком был передан городу.