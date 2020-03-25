Европейская методика подготовки юных футболистов работает в Ростове

— Здесь своя специфика в том, что к нам мало ведут детей из других районов города, разве что из соседних СНТ. Но с другой стороны, это и плюс, поскольку позволяет максимально качественно реализовать именно европейский индивидуальный подход. Мы берём детей, начиная с четырёх лет, но самые активные игроки это мальчишки от семи до десяти лет. Это они сейчас показывают не самые плохие результаты в зимнем чемпионате города. И я оцениваю шансы быть в тройке лидеров, как весьма высокие. Это уже так сказать «второй призыв». Дети же первого, те, которым сейчас 14-15 лет, уже играют в других клубах. Один наш воспитанник сейчас тренируется у легендарного Сергея Андреева, другой — играет в ФК «Чайка». Это те, с кем мы начинали два года назад. Сейчас им на смену уже подходит команда 11-12-летних игроков, — отмечает тренер.Говоря о перспективах развития футбола в Суворовском, Александр Липов говорит, что задача максимум сейчас — это показать себя на региональном уровне, чтобы команда ещё уверенней заявила о себе.