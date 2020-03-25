Европейская методика подготовки юных футболистов работает в Ростове

По мнению её тренера Александра Липова, одной из составляющих успеха стала методика индивидуального подхода к каждому игроку.
— Мы набираем детей, начиная с четырёх лет, — рассказывает наставник, — это оптимальный возраст для начала занятий. И в тоже время, лет до восьми ребёнок не понимает принципов командной игры. В этом возрасте им интересней подхватить мяч, как-то его обработать, вместо того, чтобы выстраивать тактическую игру. Поэтому наша основная задача, за это время, развить его индивидуальные качества, умение обращаться с мячом, общую физическую подготовку, а уже потом, когда ребёнок повзрослеет, учить игре в команде.
По словам Александра Липова, эти методики давно применяются в Европе, однако для России это относительно новое явление. Дело в том, что исторически сложилось так, что наш детский спорт «заточен» на победы и награды, а не на воспитание личности игрока. Это такой пережиток советских времён, когда спорт был делом политическим. И эта логическая цепочка, по большому счёту, до сих пор не прервана.
Александр сам в своё время прошёл этим путём. С самого детства он занимался в спортивной школе, затем играл в команде СКА. В рамках юношеской лиги неоднократно выигрывал соревнования самых разных уровней, дошёл до бронзового призёра чемпионата России. Затем понял, что настало время учить детей, получил лицензию РФС и начал свою тренерскую деятельность. А два года назад Александр начал работать в Суворовском.
— Здесь своя специфика в том, что к нам мало ведут детей из других районов города, разве что из соседних СНТ. Но с другой стороны, это и плюс, поскольку позволяет максимально качественно реализовать именно европейский индивидуальный подход. Мы берём детей, начиная с четырёх лет, но самые активные игроки это мальчишки от семи до десяти лет. Это они сейчас показывают не самые плохие результаты в зимнем чемпионате города. И я оцениваю шансы быть в тройке лидеров, как весьма высокие. Это уже так сказать «второй призыв». Дети же первого, те, которым сейчас 14-15 лет, уже играют в других клубах. Один наш воспитанник сейчас тренируется у легендарного Сергея Андреева, другой — играет в ФК «Чайка». Это те, с кем мы начинали два года назад. Сейчас им на смену уже подходит команда 11-12-летних игроков, — отмечает тренер.Говоря о перспективах развития футбола в Суворовском, Александр Липов говорит, что задача максимум сейчас — это показать себя на региональном уровне, чтобы команда ещё уверенней заявила о себе.
— Конечно же, в перспективе, хочется, чтобы наши воспитанники в дальнейшем играли в командах высшей лиги. Для этого есть все предпосылки: проверенная европейская методика подготовки спортсменов, дети, желающие достичь вершин мастерства и самое главное — желание. В планах — увеличение числа игроков, более структурированный подход к формированию команд, чтобы каждая состояла из ребят одного года рождения, — говорит Александр Юрьевич. Всю зиму мы с ребятами занимались в новой школе Суворовского, что привлекло в команду новых игроков. В общем, может новых Пеле Суворовский миру и не явит, но стремиться к этому нужно, считают футболисты СК «Суворов».