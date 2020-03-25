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Европейская методика подготовки юных футболистов работает в Ростове

25 марта 2020, 08:53
Всего за два года футбольная команда из Суворовского района достигла заметных успехов, находясь среди призёров соревнований различного уровня.

По мнению её тренера Александра Липова, одной из составляющих успеха стала методика индивидуального подхода к каждому игроку.

— Мы набираем детей, начиная с четырёх лет, — рассказывает наставник, — это оптимальный возраст для начала занятий. И в тоже время, лет до восьми ребёнок не понимает принципов командной игры. В этом возрасте им интересней подхватить мяч, как-то его обработать, вместо того, чтобы выстраивать тактическую игру. Поэтому наша основная задача, за это время, развить его индивидуальные качества, умение обращаться с мячом, общую физическую подготовку, а уже потом, когда ребёнок повзрослеет, учить игре в команде.

По словам Александра Липова, эти методики давно применяются в Европе, однако для России это относительно новое явление. Дело в том, что исторически сложилось так, что наш детский спорт «заточен» на победы и награды, а не на воспитание личности игрока. Это такой пережиток советских времён, когда спорт был делом политическим. И эта логическая цепочка, по большому счёту, до сих пор не прервана.

Александр сам в своё время прошёл этим путём. С самого детства он занимался в спортивной школе, затем играл в команде СКА. В рамках юношеской лиги неоднократно выигрывал соревнования самых разных уровней, дошёл до бронзового призёра чемпионата России. Затем понял, что настало время учить детей, получил лицензию РФС и начал свою тренерскую деятельность. А два года назад Александр начал работать в Суворовском.

— Здесь своя специфика в том, что к нам мало ведут детей из других районов города, разве что из соседних СНТ. Но с другой стороны, это и плюс, поскольку позволяет максимально качественно реализовать именно европейский индивидуальный подход. Мы берём детей, начиная с четырёх лет, но самые активные игроки это мальчишки от семи до десяти лет. Это они сейчас показывают не самые плохие результаты в зимнем чемпионате города. И я оцениваю шансы быть в тройке лидеров, как весьма высокие. Это уже так сказать «второй призыв». Дети же первого, те, которым сейчас 14-15 лет, уже играют в других клубах. Один наш воспитанник сейчас тренируется у легендарного Сергея Андреева, другой — играет в ФК «Чайка». Это те, с кем мы начинали два года назад. Сейчас им на смену уже подходит команда 11-12-летних игроков, — отмечает тренер.Говоря о перспективах развития футбола в Суворовском, Александр Липов говорит, что задача максимум сейчас — это показать себя на региональном уровне, чтобы команда ещё уверенней заявила о себе.

— Конечно же, в перспективе, хочется, чтобы наши воспитанники в дальнейшем играли в командах высшей лиги. Для этого есть все предпосылки: проверенная европейская методика подготовки спортсменов, дети, желающие достичь вершин мастерства и самое главное — желание. В планах — увеличение числа игроков, более структурированный подход к формированию команд, чтобы каждая состояла из ребят одного года рождения, — говорит Александр Юрьевич. Всю зиму мы с ребятами занимались в новой школе Суворовского, что привлекло в команду новых игроков. В общем, может новых Пеле Суворовский миру и не явит, но стремиться к этому нужно, считают футболисты СК «Суворов».

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