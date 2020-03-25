Санитар морга отказался выдать родителям труп контрактника, погибшего в ДТП в Аксае

В результате аварии в Новочеркасске в понедельник погиб военнослужащий из Новочеркасска. По предварительной информации, мужчина отвлекся во время движения на SMS или заснул, протаранил на «ВАЗ-2109» несколько авто.
В результате ДТП 21-летний водитель погиб на месте. Выяснилось, что погибший является военнослужащим-контрактником. Парень проживал в Ставропольском крае. Как только произошла авария, его родители приехали, чтобы забрать труп сына и похоронить по мусульманским обычаям.
«Известный в Аксае санитар Олег не согласился отдать труп родителям. Он потребовал 15 тысяч рублей. Родители отказались давать взятку. Следователи дали заключение, что смерть „не криминальная“, но это не помогло», — говорит родственник погибшего.
Родители контрактника ночевали в машине перед больницей. «Теперь санитар решил все делать по закону — вскрыть труп. Но в порядке очереди. До вечера родителям придется ждать у больницы. И не факт, что сегодня убитым горем родителям все же отдадут труп», — говорит мужчина.