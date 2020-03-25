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Санитар морга отказался выдать родителям труп контрактника, погибшего в ДТП в Аксае

25 марта 2020, 06:14
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Санитар Аксайской больницы Ростовской области не разрешает родителям забрать труп погибшего в ДТП контрактника, сообщил RostovGazeta родственник умершего.

В результате аварии в Новочеркасске в понедельник погиб военнослужащий из Новочеркасска. По предварительной информации, мужчина отвлекся во время движения на SMS или заснул, протаранил на «ВАЗ-2109» несколько авто.

В результате ДТП 21-летний водитель погиб на месте. Выяснилось, что погибший является военнослужащим-контрактником. Парень проживал в Ставропольском крае. Как только произошла авария, его родители приехали, чтобы забрать труп сына и похоронить по мусульманским обычаям.

«Известный в Аксае санитар Олег не согласился отдать труп родителям. Он потребовал 15 тысяч рублей. Родители отказались давать взятку. Следователи дали заключение, что смерть „не криминальная“, но это не помогло», — говорит родственник погибшего.

Родители контрактника ночевали в машине перед больницей. «Теперь санитар решил все делать по закону — вскрыть труп. Но в порядке очереди. До вечера родителям придется ждать у больницы. И не факт, что сегодня убитым горем родителям все же отдадут труп», — говорит мужчина.

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