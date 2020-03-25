Санитар морга отказался выдать родителям труп контрактника, погибшего в ДТП в Аксае

Родители контрактника ночевали в машине перед больницей. «Теперь санитар решил все делать по закону — вскрыть труп. Но в порядке очереди. До вечера родителям придется ждать у больницы. И не факт, что сегодня убитым горем родителям все же отдадут труп», — говорит мужчина.