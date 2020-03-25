Скидку в 450 тысяч рублей получат покупатели квартир в ЖК «Первый» в Ростове

Застройщик предлагает квартиры бизнес-класса по приятной стоимости и с дополнительными бонусами в виде рассрочки на кладовые и парковочные места. В ЖК уже ввели в эксплуатацию оба литера и первые жильцы активно получают ключи от новых квартир.
Жилой комплекс в уникальном месте
ЖК «Первый» на площади 2-й Пятилетки находится в районе с развитой инфраструктурой, в котором в скором времени появится эко-парк «Первая миля». Жильцы комплекса смогут посещать парк всей семьей, не тратя время на стояние в пробках по пути к нему.
На территории ЖК высажены деревья, под которыми так приятно посидеть в летний зной, есть беседки для настольных игр с соседями. Для любителей спорта и активного отдыха во дворах имеются спортивные тренажеры и спортивные площадки. Специальное покрытие детских площадок делает их безопасными, а наличие камер видеонаблюдения позволяет родителям следить за своим ребенком при помощи приложения на смартфоне.
Камеры установлены по всему периметру жилого комплекса, попасть на территорию могут только жильцы, доступ к камерам с распознаванием лиц есть у каждого жителя дома.
Стильно и с комфортом
В архитектуре домов в ЖК «Первый» прослеживается модное направление хай-тек, входные группы оформлены в едином стиле, а в каждой квартире панорамное остекление балконов и лоджий. Вентилируемые фасады имеют не только высокий уровень тепло- и шумоизоляции, но и наделены повышенной пожаростойкостью и защитой от коррозии. Рядом с каждым подъездом есть пандус для колясок, облегчающий подъем.
Интерьер квартир в светлых тонах выполнен с использованием высококачественных современных материалов: ламината, плитки из керамогранита, натяжных потолков, виниловых обоев, облицовочной плитки. Покупка квартиры с готовым ремонтом позволит сэкономить деньги и время.
Большая подземная парковка оснащена дистанционной системой контроля доступа. Система позволяет воспользоваться паркингом только жильцам ЖК, имеющим индивидуальный брелок водителя.
На цокольном этаже, куда можно спуститься на высокоскоростном лифте, расположены кладовые помещения. В кладовке можно разместить все сезонные вещи и инструменты, освободив балкон.
Выгодное предложение
По мнению экспертов, сейчас самое удобное время для покупки квартиры. Вступление в силу закона об эскроу-счетах, низкая ключевая ставка Центробанка РФ и колебания курсов валюты создали уникальную ситуацию, при которой купить квартиру в новостройке можно с ощутимой скидкой. Покупка квартиры в новом доме является отличным вложением, и именно сейчас можно купить жилье в ЖК «Первый» со скидкой более 450 тысяч рублей. Успейте стать владельцем современной и удобной квартиры по выгодной цене!