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Управляющие компании обязали проводить дезинфекцию в Ростове из-за коронавируса

25 марта 2020, 13:18
Фото: https://rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону управляющие компании ежедневно проводят дезинфекцию подъездов многоквартирных домов, сообщили в городской администрации.

Эти меры ввели в рамках профилактики коронавируса. Управляющим компаниям поручили усилить мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции городских территорий. В том числе это касается детских площадок.

«Особое внимание уделяют лифтам, местам общего пользования. Ручки дверей, поручни, лестничные поручни и кнопки лифтов обрабатывают несколько раз в день специальным средством», — сказано в сообщении.

Отмечается, режим повышенной готовности в городе действует с 17 марта. Медучреждения переведены на усиленный режим работы.

В среду в регионе был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Заболевшая прилетела из Таиланда и ее сразу же доставили в больницу.

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