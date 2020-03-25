Управляющие компании обязали проводить дезинфекцию в Ростове из-за коронавируса

Эти меры ввели в рамках профилактики коронавируса. Управляющим компаниям поручили усилить мероприятия по дератизации, дезинсекции и дезинфекции городских территорий. В том числе это касается детских площадок.
«Особое внимание уделяют лифтам, местам общего пользования. Ручки дверей, поручни, лестничные поручни и кнопки лифтов обрабатывают несколько раз в день специальным средством», — сказано в сообщении.
Отмечается, режим повышенной готовности в городе действует с 17 марта. Медучреждения переведены на усиленный режим работы.
В среду в регионе был выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Заболевшая прилетела из Таиланда и ее сразу же доставили в больницу.