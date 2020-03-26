Власти поселков под Ростовом заставили снести аварийные дома

Posted 26 марта 2020, 03:34
Published 26 марта 2020, 03:34
Modified 17 сентября 2022, 16:54
Updated 17 сентября 2022, 16:54
Надзорное ведомство проверило соблюдение требований закона при переселении граждан из аварийного жилья. Такими были признаны дома на улице Шахтерской в Углеродовском городском поселении и на улице Гуковской в хуторе Ясном.
«Эти дома были расселены, но администрации их не стали сносить. Прокуратура через суд потребовала признать незаконным бездействие и обязать устранить нарушения», — сказано в сообщении.
Отмечается, что все требования были удовлетворены.
Ранее Ростовский областной суд признал незаконно установленными 282 торговых павильона на территории рынка Темерник в Ростове-на-Дону.
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