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Posted 26 марта 2020, 03:34

Published 26 марта 2020, 03:34

Modified 17 сентября 2022, 16:54

Updated 17 сентября 2022, 16:54

Власти поселков под Ростовом заставили снести аварийные дома

26 марта 2020, 03:34
В Красносулинском районе суд обязал администрации двух населенных пунктов снести аварийные дома, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Надзорное ведомство проверило соблюдение требований закона при переселении граждан из аварийного жилья. Такими были признаны дома на улице Шахтерской в Углеродовском городском поселении и на улице Гуковской в хуторе Ясном.

«Эти дома были расселены, но администрации их не стали сносить. Прокуратура через суд потребовала признать незаконным бездействие и обязать устранить нарушения», — сказано в сообщении.

Отмечается, что все требования были удовлетворены.

Ранее Ростовский областной суд признал незаконно установленными 282 торговых павильона на территории рынка Темерник в Ростове-на-Дону.

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