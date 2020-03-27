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Документы о «фашистских зверствах» рассекретили в Ростове

27 марта 2020, 10:00
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ рассекретили архивные документы о преступлениях фашистов во время оккупации, рассказал во время пресс-конференции председатель Комитета по молодежной политике Ростовской области Юрий Лескин.

Из архивов спецслужб извлекли засекреченные документы о ранее неизвестных действиях фашистов. Специалисты сейчас изучают дело № 1 о злодеяниях немецко-фашистских войск в нашем регионе. Дело вели с февраля по сентябрь 1943 года, в нем 273 листа.

Как пояснил Юрий Лескин, работа по рассекречиванию документов проводится в рамках федерального проекта «Без срока давности».

«Мы ставим перед собой задачи ввести в научный оборот новые исторические данные, донести их до общественности и, конечно, добиться исторической справедливости. В бумагах указываются факты, которые могут шокировать даже взрослого зрелого человека. За всеми этими преступлениями стоят люди, и каждый военный преступник должен быть назван таковым», — сказал он.

Руководитель Ростовского регионального отделения общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Владимир Щербанов добавил, что срок хранения секретных документов в архивах спецслужб — 75 лет.

«Материалы дела, о котором мы говорим, рассекречены совсем недавно, и экспертная группа приступает к плотной работе над ними», — сказал Щербанов.

Известно, что документы собрали после освобождения Ростовской области от оккупации фашистов в 1943 году. «Дело № 1» поможет найти места массовых захоронений мирных жителей. Специалисты тщательно сейчас изучают каждую бумагу, им предстоит расшифровка деталей, а также оцифровка.

«Хорошо просматриваются категории населения, против которых были осуществлены эти действия. Здесь содержатся фамилии, цифры, которые нужно верифицировать, сопоставить с уже имеющимися данными», — отметила глава отделения Российского исторического общества в Ростове-на-Дону Мария Пономарева.

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