Документы о «фашистских зверствах» рассекретили в Ростове

«Мы ставим перед собой задачи ввести в научный оборот новые исторические данные, донести их до общественности и, конечно, добиться исторической справедливости. В бумагах указываются факты, которые могут шокировать даже взрослого зрелого человека. За всеми этими преступлениями стоят люди, и каждый военный преступник должен быть назван таковым», — сказал он.