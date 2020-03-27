Названы лучшие районы Ростовской области

Posted 27 марта 2020, 09:52
Published 27 марта 2020, 09:52
Modified 29 ноября, 20:43
Updated 29 ноября, 20:43
Рейтинг районов от RostovGazeta составлялся на основе 19 параметров, по которым определялось место каждого района. Например, учитывались доля нормативных дорог, наличие канализации, количество медицинских учреждений. По сути, за основу была взята статистика исполнения майских указов в сокращенном варианте.
После расчетов первое место в списке районов занял Красносулинский. Здесь обслуживаются почтовой связью 68 населенных пунктов, телефонной — 37. Доля дорог, которые не отвечают нормативным требованиям, составила 41,5%. В 71 поселении нет канализации, в 50 — нет водопровода, в 68 — нет газа.
Второе место в списке районов занял Белокалитвинский, третье — Неклиновский. На четвертом и пятом местах оказались Азовский и Миллеровский районы соответственно.
Узнать подробнее о других районах можно в материале RostovGazeta.