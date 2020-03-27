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Posted 27 марта 2020, 09:52

Published 27 марта 2020, 09:52

Modified 29 ноября, 20:43

Updated 29 ноября, 20:43

Названы лучшие районы Ростовской области

27 марта 2020, 09:52
Сюжет
Эксклюзив
В тройку лучших районов Ростовской области вошли Красносулинский, Белокалитвинский и Неклиновский, передает корреспондент RostovGazeta.

Рейтинг районов от RostovGazeta составлялся на основе 19 параметров, по которым определялось место каждого района. Например, учитывались доля нормативных дорог, наличие канализации, количество медицинских учреждений. По сути, за основу была взята статистика исполнения майских указов в сокращенном варианте.

После расчетов первое место в списке районов занял Красносулинский. Здесь обслуживаются почтовой связью 68 населенных пунктов, телефонной — 37. Доля дорог, которые не отвечают нормативным требованиям, составила 41,5%. В 71 поселении нет канализации, в 50 — нет водопровода, в 68 — нет газа.

Второе место в списке районов занял Белокалитвинский, третье — Неклиновский. На четвертом и пятом местах оказались Азовский и Миллеровский районы соответственно.

Узнать подробнее о других районах можно в материале RostovGazeta.

#Общество#Эксклюзив#Новости
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