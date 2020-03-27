Названы лучшие районы Ростовской области

После расчетов первое место в списке районов занял Красносулинский. Здесь обслуживаются почтовой связью 68 населенных пунктов, телефонной — 37. Доля дорог, которые не отвечают нормативным требованиям, составила 41,5%. В 71 поселении нет канализации, в 50 — нет водопровода, в 68 — нет газа.