rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 марта 2020, 18:17

Published 27 марта 2020, 18:17

Modified 17 сентября 2022, 16:56

Updated 17 сентября 2022, 16:56

В ХМАО школьницы избили сверстницу

В ХМАО школьницы избили сверстницу

27 марта 2020, 18:17
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ханты-Мансийске трое девочек-подростков избили школьницу и опубликовали в интернете видеозапись с избиением. Все участницы инцидента установлены и задержаны. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Трое девочек отвели свою сверстницу за здание школы и избили ее ногами. Происходящее записывалось на телефон. Позже видеозапись попала в сеть. Ролик возмутил многих интернет-пользователей, которые призвали правоохранителей найти участниц драки. Об этом пишет fedpress.ru.

Полицейские установили личности всех подростков. С ними и их родителями работает инспектор по делам несовершеннолетних.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика