В ХМАО школьницы избили сверстницу

В Ханты-Мансийске трое девочек-подростков избили школьницу и опубликовали в интернете видеозапись с избиением. Все участницы инцидента установлены и задержаны. Сейчас с ними работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

Трое девочек отвели свою сверстницу за здание школы и избили ее ногами. Происходящее записывалось на телефон. Позже видеозапись попала в сеть. Ролик возмутил многих интернет-пользователей, которые призвали правоохранителей найти участниц драки. Об этом пишет fedpress.ru. Полицейские установили личности всех подростков. С ними и их родителями работает инспектор по делам несовершеннолетних.