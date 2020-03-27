В ХМАО школьницы избили сверстницу

Posted 27 марта 2020, 18:17
Published 27 марта 2020, 18:17
Modified 17 сентября 2022, 16:56
Updated 17 сентября 2022, 16:56
Трое девочек отвели свою сверстницу за здание школы и избили ее ногами. Происходящее записывалось на телефон. Позже видеозапись попала в сеть. Ролик возмутил многих интернет-пользователей, которые призвали правоохранителей найти участниц драки. Об этом пишет fedpress.ru.
Полицейские установили личности всех подростков. С ними и их родителями работает инспектор по делам несовершеннолетних.