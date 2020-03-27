В Ростовской области за сутки удвоилось число людей с подозрением на коронавирус

За сутки число людей, находящихся под наблюдением медиков в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции, выросло на 1522 человека. Всего на 27 марта в самоизоляции в регионе находятся 3303 человека. Всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 4070 человек.