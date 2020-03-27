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Posted 27 марта 2020, 09:18

Published 27 марта 2020, 09:18

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

В Ростовской области за сутки удвоилось число людей с подозрением на коронавирус

27 марта 2020, 09:18
Сюжет
Коронавирус
Число находящихся под наблюдением из-за коронавируса в Ростовской области выросло до 3,3 тысячи человек, говорится в сообщении регионального правительства.

За сутки число людей, находящихся под наблюдением медиков в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции, выросло на 1522 человека. Всего на 27 марта в самоизоляции в регионе находятся 3303 человека. Всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 4070 человек.

В настоящее время в регионе было подтверждено два случая заболевания COVID-19. Первый был зарегистрирован 25 марта у девушки, вернувшейся из Таиланда. Второй случай подтвердили в пятницу, 27 марта, у молодого человека, прилетевшего из Франции.

Кроме того, в Ростове-на-Дону к административной ответственности привлечены два человека, которые не соблюдали режим обязательного карантина после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.

#Общество#Коронавирус#Новости
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