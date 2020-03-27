В Ростовской области за сутки удвоилось число людей с подозрением на коронавирус

Posted 27 марта 2020, 09:18
Published 27 марта 2020, 09:18
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
За сутки число людей, находящихся под наблюдением медиков в целях ограничения распространения коронавирусной инфекции, выросло на 1522 человека. Всего на 27 марта в самоизоляции в регионе находятся 3303 человека. Всего за весь период медицинским наблюдением в Ростовской области было охвачено 4070 человек.
В настоящее время в регионе было подтверждено два случая заболевания COVID-19. Первый был зарегистрирован 25 марта у девушки, вернувшейся из Таиланда. Второй случай подтвердили в пятницу, 27 марта, у молодого человека, прилетевшего из Франции.
Кроме того, в Ростове-на-Дону к административной ответственности привлечены два человека, которые не соблюдали режим обязательного карантина после возвращения из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.
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